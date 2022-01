Madre de Christian Nodal se pronuncia sobre la supuesta petición que le hizo a Belinda

Sin embargo, esta ceremonia no ha estado lejos de la polémica, incluso si aún no está cerca a suceder. Y es que comenzó a rondar un rumor desde hace ya un par de días en el que, supuestamente, Cristy Nodal (madre de Christian) le pidió a Beli que terminar la relación con su hijo, no sólo por la diferencia de edades, sino por el estilo de vida que lleva.