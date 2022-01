La reacción de Emma Roberts ante una pregunta sobre su relación con Garret Hedlund

Roberts confirmó oficialmente en agosto de 2020 que ella y Hedlund esperaban a Rhodes, unos dos meses después de que se difundieran informes de que estaba embarazada. Pero teniendo en cuenta la forma en que los paparazzi la trataron, no sorprende que quisiera mantener la noticia en privado.

"La forma en que me siguieron y trataron cuando estaba embarazada fue repugnante", compartió. "Conducía a una cita con el médico y me seguían muy de cerca. En un momento, recuerdo haberles dicho, 'Por favor, no hagan eso, tengo ocho meses de embarazo'. Pero no les importa. No es la parte divertida y creativa del trabajo, seguro".