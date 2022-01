Arrestan a un hombre que intentó entrar al edificio de Taylor Swift en Nueva York

Un hombre fue arrestado luego de un incidente en la calle del edificio de apartamentos de Taylor Swift en la ciudad de Nueva York.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, los testigos llamaron al número de servicios que no son de emergencia de Nueva York para informar que un hombre conducía en sentido contrario en la calle de Swift alrededor de las 5:00 a.m. del jueves, 27 de enero. El hombre chocó con un baño portátil en esa calle, dijo la policía, y luego dio marcha atrás y golpeó parte de la acera. La policía de Nueva York dijo que no hubo daños estructurales en el edificio.