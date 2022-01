¿Khloé Kardashian criticó la “traición” de Tristan Thompson? ¡Tú dinos!

"Khloé, no te mereces esto", continuó. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

Pero no te preocupes por Khloé: Ella va a estar bien. Aunque una fuente le dijo previamente a E! News que fue "difícil de aceptar para ella", un segundo informante compartió que ella está "lista para seguir adelante".