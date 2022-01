Todo lo que necesitas saber sobre Demi Wand, el vibrador de Demi Lovato

Si bien la mayoría de la gente está tratando de descifrar las puntas que se lanzaron, o no, esa no era la parte en la que nos enfocamos. Demi dijo que su vibrador era "mejor", lo cual llama nuestra atención ya que la estrella en realidad colaboró ​​con Bellesa para lanzar su propio vibrador llamado Demi Wand. Elles dijeron, "No hay nada más empoderador que tomar tu placer en tus propias manos. Hemos pasado demasiado tiempo fingiendo que no somos seres sexuales, es hora de que dejemos de lado este estigma. Todos merecemos placer. Todos merecen orgasmos".

Si se despierta tu interés, descubrimos todo lo que necesitas saber sobre Demi Wand. Y puedes decir Sorry, Not Sorry por esta compra porque está en oferta con un 30 % de descuento en honor al Día de San Valentín.