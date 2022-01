Paris Hilton revela el estatus actual de su amistad con Lindsay Lohan

Paris Hilton y Lindsay Lohan han superado todo el drama.

Aunque han tenido una relación difícil a lo largo de los años, la estrella de Paris in Love ha confirmado que ella y la actriz de Mean Girls están "bien" ahora.

Durante una aparición en Watch What Happens Live el miércoles, 26 de enero, el presentador Andy Cohen hizo referencia a la aparición de Paris en 2019 en el programa de Bravo, durante el cual llamó a Lindsay del "más allá" y "tonta" en un juego de "Plead the Fifth". Sin embargo, parece que el tiempo ha curado todas las heridas de las estrellas.