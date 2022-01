Sydney Sweeney habla de sus controversiales desnudos en Euphoria

Sydney Sweeney aprecia la preocupación de todos, pero puede cuidarse sola.

En una reciente entrevista con The Independent, la actriz, que interpreta a Cassie Howard en la serie de HBO, abordó las críticas ante la cantidad de escenas en las que ella aparece desnuda. "Nunca me sentí como si [el creador] Sam [Levinson] me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo en un show de HBO", dijo. "Cuando no quería hacerlo, él no me obligaba".