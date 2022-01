Murió la actriz Kathryn Kates de Orange Is The New Black a los 73 años

En 1982, consiguió su primera película con Life of the Party: The Story of Beatrice, protagonizada por Carol Burnett, seguida de Jinxed, protagonizada por Bette Midler. A lo largo de los años, ella apareció en varios programas de televisión, incluidos Seinfeld y Orange Is the New Black, donde interpretó a Amy Kanter-Bloom, la madre de Larry (Jason Biggs). Otros papeles incluyeron a Sra. Carrabino una vecina en Lizzie McGuire, la Sra. Saperstein en Shades of Blue y la jueza Marlene Simons en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.