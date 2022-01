Crystal Hefner habla de las explosivas acusaciones en contra de su esposo Hugh

Las conejitas de Playboy fueron el objetivo de los miembros del club:

El ex guardia de seguridad Jim Ellis y la conejita PJ Masten afirman que las mujeres que trabajaban en los clubes Playboy eran vulnerables a los miembros del club, alegando que las mujeres a menudo eran drogadas y agredidas por hombres que frecuentaban los clubes. En un incidente de 1978, seis conejitas de Playboy fueron secuestradas, drogadas y violadas mientras estaban cautivas en Nueva Jersey, según The New York Times. Masten dijo que al menos entre 40 y 50 mujeres fueron agredidas, pero no se les permitió denunciar los delitos a la policía ni llevar a las víctimas al hospital. Masten dijo que era miembro del "equipo de limpieza", que se aseguraba de que las agresiones no fueran compartidas con el público.