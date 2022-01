Zendaya se mantiene muy cerca de Tom Holland durante su visita a Reino Unido

Durante el fin de semana, se vio a las estrellas de Spiderman: No Way Home pasando tiempo con la familia de Holland en su natal Reino Unido. Durante su tiempo allí, a la pareja se unieron los dos hermanos menores de Tom, su madre y un amigo, cuando el grupo asistió a Harry Potter and the Cursed Child de Broadway el 22 de enero.

Pero los buenos momentos con las personas más cercanas a Tom no terminaron ahí. Al día siguiente, el 23 de enero, la pareja fue fotografiada luciendo más cómoda que nunca, después de salir de la casa de su familia. En las adorables fotos de su viaje, se ve a Zendaya con su brazo derecho alrededor de la cintura de Tom mientras disfrutan de su paseo diurno.