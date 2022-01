Britney Spears y Sam Asghari se relajaron en Hawái en medio de su drama familiar

Instagram

La escapada tropical de la pareja se produce una semana después de que Britney criticara a Jamie Lynn y sus nuevas memorias, Things I Should Have Said, afirmando en Twitter que la actriz de 30 años lanzó "mentiras locas" mientras promocionaba el libro. El abogado de Britney luego le envió a Jamie Lynn una carta de cese y desistimiento, que la estrella de Zoey 101 aún no ha abordado públicamente.

En medio de su disputa en línea, Jamie Lynn apareció en el Daily Pop de E! y habló de su complicada relación con su hermana mayor, diciendo, "No puedo evitar la familia en la que nací".

"Simplemente creo que todos estamos en una situación y en un proceso en el que estamos trabajando", explicó. "Y cada uno de nosotros tiene derecho a trabajar en eso como mejor nos parezca".

La fuente le dice a E! News que Britney "ha tenido unas semanas difíciles" y viajó a Maui para reiniciarse.