Kristen Stewart y Dylan Meyer podrían casarse antes de lo que imaginas

¿Kristen Stewart podría estar casada para la próxima luna nueva?

La estrella de Crepúsculo dio una actualización sobre sus planes de boda con su prometida Dylan Meyer durante el episodio del 24 de enero de The Late Show With Stephen Colbert.

Aunque Stewart dijo que le gustaría tener una "gran fiesta o algo así", también señaló que es "muy poco ceremoniosa".

"Podríamos ir a hacerlo este fin de semana o algo así, no sé, y luego pasar el rato con todos después", dijo la actriz. "Solo quiero hacerlo, ¿sabes? No soy una buena planificadora. No puedo hacer planes para la cena".