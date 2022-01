Este vergonzoso encuentro de Finneas con Taylor Swift te dará escalofríos

"Le dije 'gracias por venir' a Taylor Swift en su propia fiesta de cumpleaños", admitió Finneas. "Quería decir 'gracias por invitarme' o lo que sea, obviamente".

Finneas saltó a la fama por primera vez en 2019 cuando coescribió y produjo el álbum de estudio debut de Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Junto a su hermana, él ganó cinco trofeos en los Grammys 2020, incluido el de Productor del año. Él también ha colaborado en temas con Camila Cabello, Selena Gomez y John Legend.