Algo se está cocinando: Mira la salida de Kim Kardashian con Hillary y Chelsea Clinton

¡Ponte al día con esta ex primera dama!

Parece que se está gestando algo entre Kim Kardashian y Hillary Clinton, y no solo estamos hablando de una taza caliente de café. La estrella de Keeping Up With the Kardashians fue vista en una cafetería con Hillary y su hija, Chelsea Clinton, en Los Ángeles, el lunes 24 de enero.

Para la salida en Hot & Cool Cafe, Kim usó un abrigo negro hasta la rodilla y botas de tacón de aguja verde neón.