Alfonso Herrera asegura que no es el típico narcotraficante en Ozark

Courtesy Of Netflix © 2021

Por supuesto, esto no es totalmente obvio, ya que los espectadores solo conocen a Javi a través de sus interacciones con los Byrdes. Pero Alfonso promete que aprenderemos más sobre el personaje cuando su madre, interpretada por Veronica Falcón de Queen of the South, entre en escena. "[Su relación] va a ser importante en el futuro", advirtió Herrera.

La segunda parte también explorará el nuevo papel de Javi como líder del cártel Navarro después de que Omar es arrestado por la agente rebelde del FBI Maya Miller (Jessica Frances Dukes). El FBI se ve obligado a trabajar con Javi, quien no es su "imagen estereotipada y cliché de un capo de la droga", según Alfonso.