Todas las bombas que Kanye "Ye" West lanzó en su última entrevista: Kim Kardashian, Pete Davidson y más

Le dijo a Jason: "Esta es una de las razones por las que quería sentarme y hablar contigo directamente, y hablar con el mundo sobre lo que sucedió exactamente".

Durante la reunión de gran alcance, Ye abordó parte del drama que lo rodea a él y a su esposa separada, con quien comparte hijos North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 y Psalm, 2, e hizo acusaciones de que estaba recientemente se le prohibió ingresar a la casa de la estrella de Keeping Up With the Kardashians, donde solía vivir, cuando dejaba a sus hijos en la escuela.