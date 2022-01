Marilyn Manson niega afirmación de Evan Rachel Wood de que "esencialmente la violó" filmando un videoclip

De acuerdo a People, la actriz de Thirteen dijo que fue "obligada a un acto sexual comercial bajo falsos pretextos".

Wood, cuya relación con Manson se hizo pública en 2007, dijo que el rodaje "no se parecía en nada a lo que pensaba que iba a ser". "Estábamos haciendo cosas que no eran lo que me propusieron. Habíamos discutido una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban grabando, comenzó a penetrarme de verdad,

"Nunca había accedido a eso. Soy actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida; nunca había estado en un plató tan poco profesional en mi vida hasta el día de hoy".