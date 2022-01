Cooper Hefner defiende a su padre Hugh de las historias “lascivas” en su contra

"Puede que algunos no aprueben la vida que eligió mi papá, pero mi padre no era un mentiroso", escribió Cooper, cuya madre es la ex esposa de Hugh, Kimberley Conrad. "Aunque fuera poco convencional, fue sincero en su enfoque y vivió honestamente. Era generoso por naturaleza y se preocupaba profundamente por las personas. Estas historias lascivas son un caso de estudio del arrepentimiento que se convierte en venganza".

Aunque Cooper no mencionó el programa específico ni a ningún participante por su nombre, su declaración se produce pocos días después de que A&E lanzara un adelanto del próximo especial que, como se indicó en un comunicado de prensa anterior, promete "levantar el velo" en las "largas historias ocultas" de Playboy.