Todo sobre los protagonistas del nuevo romance gay de Euphoria y su guiño a Grey's Anatomy

El tercer episodio de la segunda temporada de Euphoria puso a los fans a gritar a y a suspirar.

Si no has visto aún Ruminations: Big and Little Bullys, los siguientes interesantes datos resultarán spoiler.

La sinopsis oficial revela: "Rue busca una nueva empresa comercial mientras ayuda a forjar una amistad entre Jules y Elliot. Cassie se adapta a una rutina, mientras que Lexi se dedica a montar una obra de teatro escolar. Maddy considera volver a estar con Nate y Cal encuentra un objetivo".