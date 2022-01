Lea Michele reveló el rostro de su hijo Ever en una adorable foto con su esposo Zandy Reich

¡Hemos estado esperando esa sonrisa desde hace mucho!

El domingo, 23 de enero, Lea Michele le deseó un feliz cumpleaños a su esposo Zandy Reich y les dio a los fanáticos un primer vistazo al hijo de 17 meses de la pareja, Ever. La estrella de Glee publicó una foto junto al mar de su esposo de 39 años sonriendo mientras sostenía al pequeño que es su orgullo y alegría. "El mejor hombre, padre, esposo y amigo", subtituló Lea la dulce instantánea. "Me despierto todos los días muy agradecida de que seas nuestro, Z. ¡Feliz cumpleaños! Ever y te queremos mucho".