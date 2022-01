Por qué Britney Spears siente “ira, dolor y traición” por Jamie Lynn y su familia

"Hay mucha ira, dolor y traición que Britney siente hacia su familia", compartió la fuente en exclusiva con E! News. "Ella siente que todos le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Se siente extremadamente defraudada y decepcionada con todos ellos, especialmente con Jamie Lynn".

A principios de esta semana, la estrella de Zoey 101 publicó sus memorias tituladas Things I Should Have Said. En el libro, Jamie Lynn habla sobre su vida al crecer en una familia famosa. El proyecto empujó al abogado de Britney a enviar una carta de cese y desistimiento a la autora. El equipo de Jamie Lynn no ha comentado sobre la medida legal.