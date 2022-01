Kim Cattrall apoyó sutilmente un mensaje que insultaba el reboot de Sex and the City

Si bien no está claro si Cattrall está criticando sutilmente And Just Like That… o simplemente aprecia el cumplido de los fanáticos de su serie más reciente (¡o ambos!), esta no es la primera vez que muestra sutilmente su disgusto por el reboot.

Después del lanzamiento de la serie de HBO Max el mes pasado, ella le dio like a una colección de tuits que hacían referencia a ella, incluido uno que decía, "And Just Like That... Me encuentro con solo querer ver cualquier cosa en la que esté @KimCattrall. Este es un tuit de apreciación a Kim".