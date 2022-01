Mira a Kendall Jenner en la nieve usando tan solo un diminuto bikini

Ella lo calienta todo, incluso en invierno.

Kendall Jenner no dejó casi nada a la imaginación durante un reciente jugueteo en bikini en la nieve, que documentó en Instagram el jueves 20 de enero. "Wim Hof dijo baños de hielo", publicó la estrella de Keeping Up With the Kardashians con un trío de instantáneas sexys.