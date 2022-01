Dakota Johnson critica a su madre Melanie Griffith por publicar fotos suyas sin su consentimiento

Cuando el presentador James Corden le preguntó a Dakota si le gustaba que publicaran sus fotos, ella respondió, "No me gusta, pero tampoco entro en las redes sociales, así que no me entero hasta que está realmente integrado a Internet, y alguien me lo envía como, 'Oh, eras tan fea, o eras tan linda, cuando tenías aparatos y una cola de caballo peinada hacia atrás'".

Dakota agregó, "Me vuelvo como una niña de 12 años y digo, 'Mamá, no puedes hacer eso. ¡Hemos tenido esta conversación tantas veces!' A ella no le importa".