Playboy responde a Holly Madison tras asegurar que la Mansión "era muy parecida a una secta"

Ella dijo que "se esperaba" que las estrellas pensaran en el editor Hugh Hefner como "este tipo realmente bueno".

Holly, quien protagonizó The Girls Next Door con Hugh de 2005 a 2009, agregó: "Y comenzaste a sentir que, 'Oh, él no es lo que dicen en los medios, es solo un buen hombre'".

"Otra cosa que me recuerda a una secta es lo fácil que es aislarse tanto del mundo exterior allí", dijo la autora de 42 años. "Tenías un toque de queda a las 9 en punto. Se te animó a no invitar a amigos. Realmente no se te permitió irte a menos que fuera como unas vacaciones familiares".