Sia explica por qué se sintió “suicida y recayó y fue a rehabilitación”

Antes de su experiencia reciente, Sia se sinceró sobre su camino hacia la sobriedad y le contó a James Corden durante un episodio de Carpool Karaoke de 2016, "Ya fui cantante durante 10 u 11 años con un éxito mediocre y era alcohólica y drogadicta... y recuperé la sobriedad y decidí que ya no quería ser artista porque estaba empezando a ser un poco famosa, y de alguna manera me estaba desestabilizando. Así que pensé, ¿qué no existe en la música pop en este momento? Y fue el misterio".

Pero, Sia todavía está tomando todo paso a paso, y le dijo a la HFPA en una entrevista en enero pasado que además de hacer música nueva, "trabajaría en relajarme, en mi PTSD, en mi sobriedad y en mi salud".