John Mayer ayudó a regresar el cuerpo de Bob Saget a California después de su muerte

Mientras hablaba sobre Saget y el impacto personal que tuvo en la vida de Mayer, el cantante rápidamente se emocionó.

"Realmente amaba al chico", dijo. "Era un cómico antes de ser cualquier otra cosa. Ya sabes, he oído hablar de miles de cómicos en los últimos días y le encantaba hacer feliz a la gente. No importaba quién eras. No importaba tu estatus. Bob era una estrella de rock sin asistente. Bob fue padre soltero durante mucho tiempo. Crió a tres personas asombrosas y asombrosas y de alguna manera tomó a su familia televisiva y también los convirtió en su verdadera familia, lo cual es inaudito".