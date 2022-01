La audición de Robert Pattinson y Kristen Stewart para Twilight fue más salvaje de lo que piensas

Deana Newcomb/Imprint Entertainment/Entertainment Pictures via ZUMA Press

Al final de la audición, Catherine recordó que Kristen presionó para que Rob obtuviera el papel. "Me di cuenta de que tenían mucha química", dijo. "Y pensé, 'Dios mío, Kristen tenía 17 años, no quiero meterme en algo ilegal'. Así que recuerdo que le dije a Rob, 'Por cierto, Kristen tiene 17 años. En nuestro país, es ilegal que tengan relaciones sexuales'. Y él dice, 'Oh, está bien, como sea'". En ese momento, Robert tenía 21 años.

Si bien los dos actores no tenían una relación sentimental cuando comenzaron a filmar la película, comenzaron a salir a mediados de 2009 y finalmente se separaron en 2013.

Kristen recordó recientemente su química instantánea con Robert en un perfil de noviembre para The New Yorker.