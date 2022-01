Holly Madison detalla la experiencia de “culto” que vivió en la Mansión Playboy

Denise Truscello/WireImage

La docuserie de A&E, que se estrenará el 24 de enero, también incluirá entrevistas con el ayudante personal de Hugh, Stefan Tetenbaum, la residente de Playboy Mansion West, Jennifer Saginor, la ex "Bunny Mother" PJ Masten, la ex directora de Playmate Promotions, Miki García, y otras ex novias de Hefner, incluidas Bridget Marquardt y Sondra Theodore.

Holly habló previamente sobre su relación con Hugh, quien murió a los 91 años en septiembre de 2017.

"Me engañé a mí misma pensando que sentía algo por Hef", escribió en sus memorias de 2015. "Tenía esa apariencia de caballero, era inteligente y me encantaba ver películas antiguas con él. Me enfocaba en las cosas positivas, no en las negativas".

Aunque Hugh la acusó de mentir para verse mejor: "He tenido una buena cantidad de relaciones románticas con mujeres maravillosas", le dijo a E! en un comunicado en ese momento. "Lamentablemente, hay algunas que han optado por reescribir la historia en un intento por mantenerse en el centro de atención". Holly dijo que era importante compartir su versión de la historia con el mundo.