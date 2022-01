Jensen Ackles explica por qué fue tan “horrible” trabajar con Jessica Alba

Según Jensen Ackles, sus primeros días en Dark Angel no fueron tan celestiales.

Durante su aparición en el episodio del 18 de enero de Inside of You: Michael Rosenbaum, el actor de Supernatural admitió que él y Jessica Alba no hicieron exactamente clic desde el principio mientras coprotagonizaban el drama de ciencia ficción de principios de la década de 2000.

Llamando a su experiencia "horrible", Jensen agregó, "No estoy bromeando. Le dije esto en la cara".