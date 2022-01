Hilary Duff aborda las ideas erróneas sobre su personalidad después de ser comparada con Lizzie McGuire

Neilson Barnard/Getty Images for Entertainment Weekly

Cuando se le preguntó si alguna vez se sintió encasillada en ciertos roles debido al precedente establecido por el personaje burbujeante, Hilary respondió, "Por supuesto. Todavía me pasa". Ella contó que a menudo recibía rechazos en las audiciones y devoluciones de llamadas con la excusa de "'La conocemos como Lizzie McGuire'".

A pesar de la asociación constante, Hilary todavía siente mucho amor por el personaje. En agosto de 2019, se anunció que volvería a interpretar el papel de Lizzie para una nueva serie de Disney+, que lamentablemente fracasó en diciembre de 2020. Como dijo en su última entrevista, "Realmente no quiero hablar sobre la versión que casi fue o podría ser".

Por fin, Hilary ha llegado a la "paz" con su relación con Lizzie.

"Obviamente he tenido que pensar mucho en [Lizzie]. Las líneas se vuelven tan borrosas entre ella y yo, y creo que todavía lo son para el mundo. Y probablemente siempre lo serán. Creo que simplemente aceptar eso me trajo mucha paz", compartió. "Eso no significa que no tenga una columna vertebral, ni un impulso, ni una visión. Tengo todas esas cosas".

Ella continuó, "Ahora soy como, 'La amo'. Ella es la mejor. Hizo que todos se sintieran bien".