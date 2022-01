No creerás lo que solía hacer Dakota Johnson cuando se emborrachaba en las fiestas

Pero nunca olvidaremos esa confesión. O la que hizo Garfield a continuación. En el set de la película de Facebook, él husmeó un poco dentro del tráiler de Justin Timberlake.

"Fui llevado a su tráiler accidentalmente y dije, 'Este no es mi tráiler'", recordó. "Y vi parte de su tarea. Como, un tablero con tarjetas de referencia y algunas de sus elecciones internas... Yo estaba como, 'Oh, debo irme. Y mientras me vaya, debo dejar que mis ojos vean el mayor tiempo posible mientras me voy'. Porque, quiero decir, por supuesto, es, como, simplemente está ahí. Y gracias a Dios no fue nada malo. Fue simplemente genial ".