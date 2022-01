Britney Spears le envió a Jamie Lynn una carta de cese y desistimiento por las afirmaciones de su libro

Después de algunos intercambios tensos en las redes sociales, Britney Spears está enviando un mensaje más fuerte a su hermana Jamie Lynn Spears.

E! News obtuvo la carta de cese y desistimiento enviada por el abogado de la cantante de Lucky a la estrella de Zoey 101 sobre el lanzamiento de sus nuevas memorias, Things I Should Have Said. En la carta, Matthew S. Rosengart le dice a Jamie Lynn, "Escribimos con cierta vacilación porque lo último que quiere Britney es llamar más la atención sobre su libro inoportuno y sus afirmaciones engañosas o escandalosas sobre ella. Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fanáticos se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. No lo tolerará, ni debería hacerlo".