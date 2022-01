Muere el editor de Vogue y visionario de moda André Leon Talley a los 73 años

DVF compartió: "El mundo será menos alegre ahora", y agregó: "Te he amado y me he reído contigo durante 45 años... Extrañaré tus fuertes gritos y tu leal amistad".

Según TMZ, murió en un hospital en White Plains, Nueva York. Se desconoce su causa de muerte.

El ex editor general obtuvo su maestría en la Universidad de Brown antes de conquistar la industria de la moda en las décadas de 1970 y 1980.