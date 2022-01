Rachel Zegler se disculpa por recrear los tuits de Britney Spears contra Jamie Lynn

El video de Rachel en cuestión vio la luz un par de días después de que Britney arremetiera contra Jamie Lynn en una serie de tuits como respuesta de la entrevista que su hermana menor tuvo con ABC News.

Durante la charla, Jamie Lynn habló sobre un momento que menciona en su libro Things I've should have said (Cosas que debí decir) en donde acusó a Britney de supuestamente, tomar un cuchillo y encerrarse en una habitación junto a ella.