Bella Hadid recuerda su lucha contra el "insoportable y debilitante dolor mental y físico”

Kate Green/Getty Images

Cuando se le preguntó cómo estaba hoy, Bella señaló que tiene "buenos días" y que este era uno de ellos.

"Mi niebla mental se siente mejor, no me siento deprimida", dijo. "No tengo tanta ansiedad como suelo tener. Pero mañana podría despertarme y [ser] todo lo contrario. Por eso me siento tan abrumada".

Sin embargo, dijo que compartir la publicación de su llanto la hizo sentir "menos sola" porque "muchas personas se acercaron y dijeron, 'Yo también me siento así'".

"Caminar afuera, poder recordar que hay tantas personas que están pasando por cosas y tienen patrones similares a los míos, me hace sentir mejor", continuó. "No sé si eso no es lo que la gente quiere en Instagram, y eso está bien. No tengo que estar en Instagram para siempre. Siento que lo real es el nuevo real, y eso es lo importante para mí".