Jamie Lynn Spears habla sobre la ruptura de Britney y Justin Timberlake

La autora de The Things I Should've Said también reflexionó sobre los sentimientos de su hermana luego del lanzamiento del sencillo de ruptura de Justin en 2002, Cry Me A River, que los fanáticos supusieron durante mucho tiempo que se trataba del romance de Justin con Britney.

"Pensé, 'Qué desgarrador debe haber sido para mi hermana cuando salió Cry Me a River", dijo. "No me malinterpretes, esa es una forma de lanzar tu carrera en solitario, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo, pero me sentí muy triste".