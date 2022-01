Katy Perry revela el peor hábito de Orlando Bloom dentro y fuera del baño

El único hábito que no desaparecerá.

Cuando se trata del amor de Katy Perry por Orlando Bloom, hay muchas cosas que admirar, incluido el hecho importante de que es un gran padre para su hija Daisy, de 17 meses.

Pero como en todos los romances, no todas las parejas son perfectas. Mientras aparecía en Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden el 17 de enero, Katy compartió una de sus mayores molestias con respecto a su prometido.