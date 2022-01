Sergio Mayer defiende a su hijo tras revelar que hizo Rebelde por necesidad

En días pasados, Sergio Mayer Mori se sinceró sobre los motivos por los que decidió trabajar en Rebelde y el público no ha dejado de reprocharle su sinceridad.

"Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente, ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie", confesó Sergio Mayer Mori en entrevista con Quién durante la promoción del estreno de la nueva versión de Rebelde en Netflix.