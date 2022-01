Parejas famosas, como Jason Momoa y Lisa Bonet, que tuvieron noviazgos largos y matrimonios muy cortos

Sophia Bush y Chad Michael Murray

Ellos no estuvieron juntos durante un tiempo excepcionalmente largo antes de casarse en abril de 2005, pero dos años es mucho en comparación con el tiempo que los coprotagonistas de One Tree Hills pasaron felices con su elección. Bush trató de obtener una anulación después de cinco meses. Su solicitud fue denegada (hay que probar circunstancias fraudulentas, o que al menos uno de ellos no estaba entrando en la unión con todos los hechos) y su divorcio no se finalizó hasta diciembre de 2006.

Bush ha dejado claro en más de una ocasión que casarse fue un error.

"Éramos dos niños estúpidos que, en primer lugar, no tenían por qué tener una relación", dijo la estrella de Chicago P.D. en Watch What Happens Live en 2014. "Para todos los otros coprotagonistas que lo han resuelto, más poder para ustedes".

Cuando Bush insinuó en 2018, hablando nuevamente con Andy Cohen, que se sentía presionada para seguir adelante en primer lugar, Murray finalmente intervino, tuiteando un GIF de la nariz de Pinocho creciendo.

"Trece años desde su divorcio de Sophia, tiene una vida familiar muy feliz con su esposa e hijos", dijo el representante del actor a People. "Él ha seguido adelante por completo y no siente la necesidad de participar en este tipo de comportamiento".

Bush también expresó su descontento con los titulares que surgieron de su entrevista, tuiteando, entre otras cosas, "Y si todos los años que han pasado no han dejado MUY claro que todos somos adultos que nos hemos convertido en las mejores versiones de nosotros mismos, entonces no sé qué decir".