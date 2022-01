Pete Davidson bromea sobre su “divertida” vida personal en SNL

Un mes después de que Kim Kardashian presentara SNL en octubre, E! News confirmó que el comediante de 28 años y la estrella de Keeping Up with the Kardashians comenzaron a salir. Desde entonces, han sido vistos de vacaciones en las Bahamas, yendo a agradables citas con pizza en Los Ángeles e incluso saliendo juntos al cine en Staten Island, Nueva York, donde nació Pete.

Pero no todos han estado satisfechos con su nuevo romance. El 15 de enero, Kanye "Ye" West, el ex de Kim, con quien está en medio de un divorcio, lanzó una canción titulada Eazy cuya letra incluye una referencia no tan sutil a Pete.

"Dios me salvó de ese accidente", canta Ye, "solo para poder patearle el trasero a Pete Davidson".