El conmovedor tributo que Kelly Rizzo, esposa de Bob Saget, hizo después del funeral del actor

Rizzo agregó que "no se arrepiente" de su relación amorosa con Saget. "Nos amábamos muchísimo y nos lo decíamos 500 veces al día. Constantemente", compartió. "Sé cuánto me amaba hasta el último momento y él sabía lo mismo. Estoy muy agradecida por eso. No todos entienden eso".

Al describir a su esposo como "una fuerza", Rizzo compartió el impacto que tuvo en el mundo y lo agradecida que estaba por la afluencia de amor y apoyo que recibió después de su fallecimiento.

"Estoy segura de que todos ustedes, lo conociesen o no, estaban asombrados por la enorme efusión de amor y homenajes a este hombre especial. No se parecía a nada que nadie haya visto", dijo. "Estoy muy agradecida por la amabilidad y el apoyo de mis seres queridos y extraños. Todos aman a Bob y todos quieren asegurarse de que estoy bien. Y por eso, estaré eternamente agradecida".

Ahora, ella está decidida a continuar con su legado en el futuro. "Bob tenía mucho más que quería hacer y mucho más amor para dar. Y en la medida de mis posibilidades, mi misión será compartir lo increíble que fue él con el mundo, e intentar, de alguna manera pequeña, seguir difundiendo su mensaje de amor y risas. (No, nunca me verán hacer stand-up)", escribió. "También quiero seguir compartiendo lo importante que fue para él la Scleroderma Research Foundation. Solo quiero hacerlo sentir orgulloso. Y a sus hijas, las amaré a todas con todo mi corazón, siempre".