¿Qué está sucediendo realmente entre Kim Kardashian y su ex Kanye “Ye” West?

El informante agregó, "Kim y Kanye no están en buenos términos en este momento. Ella realmente está tratando de mantener la paz entre ellos por el bien de los niños". La fuente también dijo que la fundadora de SKIMS "está siendo neutral con Kanye y no quiere ningún drama. Kim está realmente molesta porque Kanye sigue hablando sobre asuntos familiares en las redes sociales. Él cree que todavía tiene acceso total a Kim y no tiene límites. Ella lo superó".

En las redes sociales se publicaron fotos de Ye celebrando con Chicago y charlando con la madre de Kim, Kris Jenner, en la fiesta. Hollywood Unlocked luego compartió un video de Kanye en un automóvil, diciendo, "Solo tengo que agradecerle a Travis Scott por enviarme la dirección y la hora y asegurarse de que yo pudiera tener recuerdo de cumpleaños con mi hija, estar allí con el resto de la familia. Acabo de ver a todos. Kris y [su novio] Corey [Gamble] y Kylie, Kylie me dejó entrar, justo cuando llegué al lugar. La seguridad me detuvo una vez más cuando llegué allí".

Kylie y su novio Travis no han comentado al respecto, ni tampoco Kim, quien comparte cuatro hijos con Ye y solicitó el divorcio en febrero.