Britney Spears le dice a Jamie Lynn Spears "te amo" en medio de su intensa pelea

Jamie Lynn habló con la prensa para promocionar sus nuevas memorias, Things I Should Have Said, que se publicará el 18 de enero.

Brit escribió: "Jamie Lynn... No creo que tu libro sea sobre mí en absoluto... ¡Dije algunas cosas duras porque obviamente me lastimaste por las cosas que estás inventando sobre mí. Cuando dije solo una escoria inventaría cosas así sobre alguien, podría haber jurado que dije 'pero no lo eres'".