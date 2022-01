And Just Like That... Las escritoras de la serie defienden el giro en la historia de Steve

Por única ocasión Internet está de acuerdo en algo: Steve no lo tiene nada fácil en And Just Like That... y las escritoras explican su decisión.

Resulta que las escritores de And Just Like That... en realidad no odian a David Eigenberg.

Después del episodio más reciente de la serie de HBO Max, la escritora Roxane Gay cuestionó en Twitter: "¿En And Just Like That... odian al actor que interpreta a Steve? No le han dado a su personaje una sola escena buena. Simplemente camina gritando, diciendo pura tontería. Es extraño. Era tan encantador".

Gay no fue la única que criticó el trato de la serie al padre bonachón, interpretado por David Eigenberg. Otro usuario de Twitter agregó: "And Just Like That... ha sido tan mala para Steve, DIOS MÍO", y agregó: "No soy fanático de la mayoría de las decisiones de la serie, pero realmente odio lo que le pasó a Steve".