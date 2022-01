Adéntrate en el tierno baby shower de Kylie Jenner, inspirado en jirafas

Sabemos que Kylie Jenner y su hija Stormi se conocen como "mamá ganso" y "bebé ganso", pero ahora parece que están agregando una pequeña jirafa a su manada.

La estrella embarazada de Keeping Up With the Kardashians reveló todas las adorables fotos de su elegante baby shower, mientras se prepara para recibir a su segundo hijo con su pareja Travis Scott.

Su publicación de Instagram del 14 de enero mostraba a Kylie con un vestido blanco de manga larga, tocando su barriguita frente a tres estatuas enormes de jirafas. Las mesas también encajaron con la temática animal, con una jirafa de madera marcando un lugar para Travis.