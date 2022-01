El honesto mensaje de Lili Reinhart sobre su “desgarradora” lucha con la imagen corporal

Reinhart también habló sobre el costo emocional derivado de su experiencia, uno con el que muchos pueden identificarse. "No sentirme como en casa en mi propia piel es un sentimiento devastador", agregó. "Como si mi cuerpo me traicionara al cambiar. Me miré en el espejo y me tensé la piel para ver cómo *debería* lucir. Cómo se espera que luzca... en una industria en la que eres... inconveniente, cuando no es un tamaño de muestra. Es doloroso pensar que cientos de millones están preocupados por cómo se ven nuestros cuerpos. Ese es un sistema increíblemente roto".

Hablándole directamente a sus fanáticos, ella concluyó, "Sé que no estoy sola en esta forma tóxica de pensar sobre mi cuerpo. Y es desgarrador que muchos de nosotros entendamos este sentimiento. Sigamos hablando de eso. Normalízalo. Empatiza con los demás. Muestra compasión y amabilidad".