Todas las fotos de Kim Kardashian y Pete Davidson disfrutando de una cita “íntima”

Un testigo le dijo a E! que la pareja se reunió en una mesa de esquina en la parte trasera del restaurante mientras compartían dos pasteles y otros platos el 11 de enero. "Yo diría que fue una cita íntima. Incluso cuando saltaron a la cabina, todos estaban muy juntos y parecía una linda cita", dijo el espectador, y agregó que el dúo fue "discreto" durante la cena.

Pero su noche no se detuvo allí: el dúo también fue visto en un local de Rite Aid para comprar un helado. En un momento durante la velada, Pete fue fotografiado con su brazo alrededor de la estrella de Keeping Up With the Kardashians para darle un dulce abrazo.