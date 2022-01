Kylie Jenner alcanzó un épico logro en Instagram

En términos de seguidores, la estrella de Keeping Up With the Kardashians solo está detrás del futbolista del Manchester United, Cristiano Ronaldo (389 millones de seguidores) y la cuenta oficial de Instagram (461 millones de seguidores) en toda la plataforma de redes sociales.

Pero las hermanas mayores de Kylie no se quedan atrás. Kim Kardashian es la más cercana a Kylie con más de 279 millones de seguidores a su nombre, mientras que Khloé Kardashian y Kendall Jenner tienen cada una 212 millones de seguidores. Justo detrás del dúo está Kourtney Kardashian, que actualmente tiene 159 millones de seguidores.