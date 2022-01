Priyanka Chopra habla de los rumores de ruptura con Nick Jonas

David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Priyanka señaló que, a medida que su carrera ha progresado, se ha vuelto "mucho más introvertida" que en el pasado en un esfuerzo por priorizarse a sí misma y su salud mental.

"Estoy empezando a protegerme mucho más porque me doy cuenta de cuánto te quita [el negocio del entretenimiento]", explicó. "Se necesita una parte de tu alma, tratando constantemente de asegurarte de decir lo correcto, hacer lo correcto, vestirte de la manera correcta, no cometer un error, no tropezar porque todo el mundo te va a mirar. O no caer cuando caminas por una alfombra roja o dices algo malo o tienes un maldito día".

Priyanka también reveló que ella y Nick también están haciendo planes para el futuro. La actriz, que ha hablado de querer tener hijos en el pasado, dijo que formar una familia era "una gran parte" de los sueños de la pareja para el futuro, y agregó, "por la gracia de Dios, cuando sucede, sucede".

Cuando se le preguntó si ella y Nick estarían de acuerdo en desacelerar sus prósperas carreras para criar a un hijo, Priyanka agregó que definitivamente está de acuerdo.

"Estoy bien con eso", dijo. "Ambos estamos de acuerdo con eso".